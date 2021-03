Lazio: Crimi, ok Grillo a ingresso M5s in giunta, voto iscritti appena possibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno del M5s in Regione "si concentrerà principalmente sulla transizione ecologica - precisa ancora Crimi -. In questa prospettiva, il piano per la ripresa dell’Europa è un’occasione da non perdere. Dei 209 miliardi destinati all’Italia per il sostegno e il rilancio del Paese, gran parte servirà a realizzare quella transizione ecologica per la quale Beppe Grillo e tutti noi ci siamo impegnati e per la quale lavoreremo nei prossimi mesi e anni. Molte delle risorse del piano saranno destinate proprio alla Regione Lazio, che ha proposto l’istituzione di un assessorato ad hoc per la transizione ecologica e per il quale il contributo del Movimento 5 stelle può rivelarsi determinante. Nei momenti più importanti della nostra evoluzione, sono sempre stati gli iscritti a determinare le scelte del Movimento. Nel corso di questo ultimo anno, in più occasioni la rete si è espressa manifestando la volontà di percorrere ogni strada possibile finalizzata ad ottenere i risultati che ci siamo prefissi. Scelte, queste, che hanno sempre dimostrato la volontà collettiva di incidere concretamente sul futuro dei cittadini, del Paese e delle comunità. Senza sottrarci alle responsabilità, senza nasconderci, ma scegliendo - prosegue il capo politico del M5s ad interim - di partecipare attivamente alle decisioni con proposte, idee e spirito collaborativo, in difesa dei nostri valori ed obiettivi. Le votazioni sostenute fin qui ci hanno sempre conferito un mandato chiaro: esserci, partecipare, incidere, lavorare non per il bene del Movimento, ma per il bene dei cittadini, anche sostenendo alleanze con altre forze politiche (questo l’esito delle consultazioni di agosto e novembre 2020). E il programma condiviso dai nostri portavoce in Regione, che già da tempo lavorano su temi comuni, ha questo obiettivo". In virtù di queste ragioni, "acquisito il parere favorevole del nostro Garante Beppe Grillo, ho approvato la proposta di partecipazione del Movimento 5 stelle al governo della Regione Lazio. Tale scelta - conclude Crimi - sarà anche sottoposta al voto degli iscritti non appena sarà possibile" . (Rer)