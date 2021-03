Libia: Italia, Usa, Germania, Francia e Regno Unito accolgono con favore fiducia a governo Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia, Stati Uniti d’America, Germania, Francia e Regno Unito "accolgono con favore" l'esito del voto della sessione plenaria della Camera dei rappresentanti libica, riunitasi a Sirte, che ha accordato la fiducia al governo di unità nazionale guidato dal primo ministro Abdelhamid Dabaiba. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta dei ministeri degli Esteri dei cinque paesi. “Applaudiamo il popolo libico per la sua determinazione a ripristinare l'unità nel proprio paese. Lodiamo tutti gli attori libici per aver partecipato in modo costruttivo e facilitato questo voto da parte di un organismo che rappresenta le voci del popolo libico”, spiega la nota. “Questo risultato è un passo fondamentale nel percorso verso l'unificazione delle istituzioni libiche e una soluzione politica globale a una crisi che ha messo alla prova la Libia e il suo popolo. Attraverso il processo di Berlino, continueremo a sostenere il popolo libico e gli sforzi delle Nazioni Unite insieme ai nostri partner”, si legge ancora nel comunicato. (segue) (Nys)