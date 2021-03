Libia: Italia, Usa, Germania, Francia e Regno Unito accolgono con favore fiducia a governo Dabaiba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Italia, Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito accolgono con favore il ritiro delle forze straniere e dei mercenari dall'area intorno all'aeroporto di Ghardabya, al fine di consentire ai membri della Camera dei rappresentanti di partecipare in sicurezza alla sessione parlamentare a Sirte, rendendo possibile il lavoro della Commissione militare congiunta 5 + 5”, aggiunge la nota. “È importante che tale sviluppo rappresenti un passo irreversibile verso la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre 2020, compreso il ritiro di tutti i combattenti stranieri e mercenari da tutta la Libia. Esprimiamo gratitudine alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e all'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Jan Kubis, per i loro instancabili sforzi per stabilizzare la Libia e garantire stabilità e prosperità alla sua popolazione”, conclude il comunicato dei ministeri degli Esteri. (Nys)