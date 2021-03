Lazio: M5s, ok a proposta maggioranza di entrare in giunta Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione Lazio la maggioranza di centrosinistra "ci ha proposto di entrare a far parte della Giunta Zingaretti dando così ulteriore seguito, e istituzionalizzando quell’esperimento di collaborazione sui temi avviato proprio nel Consiglio regionale del Lazio sin dall’inizio di questa legislatura, nell'aprile 2018, concretizzatosi poi a livello nazionale, dall’agosto 2019, prima con l’alleanza Pd-M5s del governo Conte II e poi con l’attuale governo Draghi, rafforzata di recente al Senato con la costituzione dell’intergruppo Pd-M5s-Leu". È quanto si legge in una nota dei consiglieri regionali M5s del Lazio. “I presupposti di questo possibile scenario sono nati nel tempo, man mano che, dai banchi dell’opposizione, riuscivamo a inserire temi e obiettivi specifici nell’agenda politica del Consiglio regionale e della Giunta e che oggi costituiscono le basi per governare insieme anche nel Lazio – spiegano i consiglieri -. In particolare, solo per citare alcuni esempi, abbiamo lavorato insieme alla programmazione dei Fondi Ue del settennato 2021-2027, alla Legge di Stabilità 2021 del prossimo triennio e alle linee guida del Recovery fund, che infatti abbiamo votato insieme. Anche se il centro sinistra ha la maggioranza numerica in Consiglio regionale, e quindi non avrebbe bisogno dei nostri voti, ha voluto offrirci la possibilità di impegnarci in prima persona nell’attuazione di quei punti programmatici che abbiamo già inserito insieme in quei documenti di programmazione affrontati negli ultimi mesi". (segue) (Com)