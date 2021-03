Usa: Camera approva legge per maggiori controlli su precedenti chi acquista armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato due atti legislativi volti a rafforzare i controlli sui precedenti di chi acquista privatamente armi da fuoco, una priorità assoluta per i legislatori del Partito democratico. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, precisando che la misura – di cui il principale promotore è stato il deputato Mike Thompson – punta a "utilizzare l'attuale processo di controllo dei precedenti" nel tentativo di garantire che le persone a cui è vietato possedere un'arma non siano in grado di ottenerne una privatamente. Il disegno di legge è stato approvato con 227 voti favorevoli e 203 contrari, con otto repubblicani che si sono schierati a favore dell’iniziativa dem e un democratico, il deputato Jared Golden, che si è invece opposto. La legislazione introduce nuovi requisiti nel controllo dei precedenti per il commercio di armi tra privati. Secondo la legge attuale, i venditori privati e senza licenza non sono tenuti a condurre controlli sui precedenti di chi acquista, nonostante i rivenditori di armi da fuoco autorizzati – al contrario - siano tenuti a farlo.(Nys)