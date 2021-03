© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene con un saluto al convegno promosso dallo Spi Cgil Rieti Roma Est Valle Aniene: "Anziani: una risorsa per il futuro". L'evento si tiene in presenza nel rispetto della normativa Covid-19 presso la sala Convegni dell'Asl di Rieti in via del Terminillo, 42, Rieti. La diretta streaming dell'incontro sarà trasmessa su Facebook. (ore 15) (segue) (Rer)