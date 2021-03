Lazio: Crimi, ok Grillo a ingresso M5s in giunta, voto iscritti appena possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra queste misure, in particolare, c’è "l’istituzione di un fondo per l’abbattimento delle liste d’attesa della sanità regionale - spiega Crimi - , finanziato con le risorse pubbliche risparmiate grazie all’abolizione dei vitalizi (attualmente ammonta a 7 milioni di euro). Ad oggi sono 5 le proposte di legge del M5s approvate dalla Regione Lazio: la bonifica delle aree a rischio ambientale, il compostaggio aerobico, la nuova governance per gli immobili in beneficenza e le aziende di servizi alla Persona, l’introduzione del referendum regionale per favorire la partecipazione e la democrazia diretta, la tutela e promozione dei piccoli comuni del Lazio. Per altre nostre proposte, come quella sul reddito energetico, l’iter di approvazione è ora in corso. Se come forza d’opposizione siamo riusciti ad ottenere questi risultati - continua Crimi -, contribuendo al governo regionale potremo essere ancor più concreti ed incisivi nel perseguire gli interessi dei cittadini laziali. Il programma condiviso sul quale si svilupperà la nostra azione all’interno della giunta, si pone diversi obiettivi. Realizzare un futuro sostenibile è il primo, e più importante. Allo stesso modo di come deve avvenire in tutta Italia, anche nel Lazio dobbiamo attuare un nuovo modello di sviluppo, che sia in grado di promuovere la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, l’efficienza energetica, il diritto alla salute e al lavoro, l’innovazione, la competitività". (segue) (Rer)