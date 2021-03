Usa: intruso sale su aereo governativo in una base militare in Maryland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intruso è entrato indisturbato nella base militare statunitense di Andrews, in Maryland, riuscendo persino a salire a bordo di un aereo militare C-40 in dotazione al personale governativo. Il fatto, riferito oggi dalla stampa Usa, risale al 4 febbraio scorso. Secondo le ricostruzioni odierne, l’uomo è stato in grado di aggirarsi addirittura per cinque ore nella base – dove si trova anche l’aereo presidenziale - salvo poi essere arrestato dal personale militare. A riferire la vicenda è stato il generale di corpo d'armata Sami Said, secondo il quale l'intruso è riuscito a eludere la sicurezza perchè, tra le altre cose, il soldato di guardia all'ingresso era "distratto". Per questa ragione, i controlli relativi alla sua identità sarebbero stati piuttosto blandi.(Nys)