Usa-Siria: dipartimento di Stato, fuori discussione normalizzare relazioni con Assad

- Gli Stati Uniti non stanno al momento considerando l’ipotesi di normalizzare le relazioni con il governo del presidente siriano, Bashar al Assad. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. "Si può dire che Assad non abbia fatto nulla che possa ripristinare la sua legittimità, al momento è fuori discussione che gli Stati Uniti normalizzino le relazioni con il suo governo", ha spiegato. La Siria entra proprio in questi giorni nel suo decimo anno di guerra civile, che – a partire dalle proteste popolari contro il governo di Assad nel 2011 – è sfociata in un conflitto di portata regionale e poi internazionale.(Nys)