Lazio: M5s, ok a proposta maggioranza di entrare in giunta Zingaretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del M5s Lazio sottolineano che "in linea con quanto realizzato a livello nazionale con il governo Draghi, verrà istituito il nuovo assessorato regionale alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale, che è stato proposto a Roberta Lombardi, attuale presidente del Gruppo M5s in Regione Lazio, che riunirà le competenze relative all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alle sue specifiche declinazioni (energia, decarbonizzazione, mobilità, economia circolare e più genericamente tutto ciò che include investimenti nell’ottica della transizione), e alla Digitalizzazione, a partire dallo sviluppo della banda larga sui territori e all'implementazione dell’agenda digitale regionale, e che sarà quindi dedicato all’asset principale cui sono rivolte le risorse Ue del Recovery fund per il superamento della crisi legata alla pandemia covid19". Un secondo assessorato, che avrà le deleghe a Turismo, "settore fondamentale per il rilancio economico della nostra regione colpito duramente dagli effetti della pandemia, agli enti locali, semplificazione amministrativa, polizia locale, sicurezza urbana, è stato proposto - continua la nota del M5s Lazio - alla consigliera Valentina Corrado, vice presidente in commissione Bilancio e già responsabile enti locali del M5s”. "Purtroppo per il momento non è stato possibile far votare i nostri iscritti ma visto che questo percorso di condivisione sui temi, oltre a trovare una rispondenza nell’assetto nazionale già dal Conte II, è stato anche condiviso e approvato dal cofondatore e Garante del Movimento, Beppe Grillo, e dal reggente del M5s, Vito Crimi, abbiamo deciso di proseguirlo e potenziarlo accettando la proposta della maggior di entrare nella Giunta Zingaretti. Ci auguriamo che questo passaggio inauguri una più ampia stagione di collaborazione sui temi anche a livello territoriale", concludono i 5stelle. (Com)