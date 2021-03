Usa: Biden, tutti vaccinabili entro primo maggio, il 4 luglio ritorno alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa, Joe Biden, ha chiesto agli Stati dell'Unione di rendere tutti i cittadini degli Stati Uniti adulti idonei a ricevere il vaccino contro il coronavirus entro e non oltre il primo maggio. Lo ha fatto nel corso del suo primo discorso televisivo nazionale, sottolineando che l'amministrazione si aspetta che la vita negli Stati Uniti torni a una qualche forma di normalità entro il 4 luglio, Giorno dell’indipendenza. Biden ha tentato di offrire ai cittadini Usa un rinnovato senso di speranza, nella data che segna un anno esatto dall'esplosione della pandemia di Covid negli Stati Uniti. "Con una vigilanza continua - ha spiegato il presidente - famiglie e amici potranno riunirsi per i barbecue e celebrare l'indipendenza della nazione". L'inquilino della Casa Bianca ha però precisato che un ritorno alla normalità quest'estate richiederà di continuare a indossare maschere, rispettare il distanziamento interpersonale e continuare la campagna vaccinale. L'eliminazione dell'attuale impostazione della somministrazione, che si basa sull'individuazione di categorie prioritarie, riflette la fiducia dell'amministrazione nel fatto che presto ci saranno vaccini sufficienti per tutti i cittadini". (segue) (Nys)