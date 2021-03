Usa: Biden, tutti vaccinabili entro primo maggio, il 4 luglio ritorno alla normalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini del 2019 sembrano scattate in un’altra era. Anche se è stato diverso per tutti, ognuno di noi ha perso qualcosa", ha detto il capo dello Stato. "Un anno fa fummo colpiti da un virus che fu affrontato col silenzio e si diffuse incontrollato, fu negato per giorni, settimane, mesi", ha sottolineato il presidente con un riferimento velato all’amministrazione del suo predecessore, Donald Trump. Il discorso di Biden arriva poche ore dopo la firma del piano da 1.900 miliardi di dollari, approvato dal Congresso federale, definito dal presidente come uno sforzo incentrato sulla "ricostruzione della spina dorsale di questo paese". Parlando dalla Casa Bianca un anno dopo che il suo predecessore, Donald Trump, ha annunciato l'interruzione dei voli dall'Europa, Biden ha riconosciuto l'impatto devastante di un virus che ha portato alla chiusura di ristoranti e attività commerciali, svuotato gli stadi, portato via clienti ai cinema e alle palestre, costretto gli studenti all'apprendimento da casa. Biden, come anticipato dalle indiscrezioni filtrate nelle scorse ore, ha annunciato il dispiegamento di oltre 4 mila soldati in servizio attivo per rafforzare la campagna vaccinale, portando il totale a oltre 6 mila in tutto. (segue) (Nys)