Covid: Marche bloccano utilizzo lotto vaccino AstraZeneca segnalato da Aifa

- L’Azienda sanitaria unica regionale delle Regione Marche (Asur) ha annunciato la sospensione dell’utilizzo delle dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti-Covid 19 segnalato dall’Aifa. In una nota l’Asur ha sottolineato: “A seguito di segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti-Covid 19, Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo del lotto collegato agli eventi in tutto il territorio nazionale. Anche nelle Marche l'utilizzo delle dosi del lotto in questione è stato immediatamente sospeso e sostituito con altri lotti di vaccino disponibili. È attivo un monitoraggio costante delle eventuali reazioni avverse ai soggetti che finora hanno ricevuto le dosi del lotto in questione”. Nella nota si legge che al momento nelle Marche non sono stati registrati episodi di rilievo ma, tra le 1.750 persone che hanno ricevuto questo vaccino, si sono verificati soltanto due eventi lievi pari agli stessi che possono comunemente verificarsi dopo la somministrazione di un qualsiasi vaccino, quali febbre dolori muscolari. L’Asur ha precisato inoltre che al momento non è inoltre ancora stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi avversi gravi. “I campioni del lotto saranno oggetto di approfondimento da parte dell'Istituto superiore di sanità”, si legge nella nota.(Com)