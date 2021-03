© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Convegno sull'invecchiamento attivo, organizzato da Spi Cgil di Rieti Roma est Valle dell'Aniene, che si terrà presso l'aula magna della Asl di Rieti. Sarà possibile seguire il dibattito in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale You Tube dellaCgil di Rieti Roma Est Valle dell'Aniene. (ore 15)- Conferenza stampa online nell’ambito della medicina generale. Medici da tutta Italia relazioneranno in una breve intervista sulla situazione regionale della cooperazione. In questa occasione verrà inoltre presentato il “Manifesto Strategico che prevede una proposta di riorganizzazione della medicina generale”. (ore 11) (segue) (Rer)