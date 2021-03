© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa in presenza a Civitavecchia per la presentazione del progetto: "Inclusione, diritti e partecipazione attiva di persone con disagio psichico e sociale" finanziato dalla Regione Lazio con il bando Comunità Solidali. Sant'Egidio porta avanti il progetto in collaborazione con l'azienda Asl Roma 4, il Comune di Civitavecchia e l'Azienda Agricola Gattopuzzo. Il progetto promuove il diritto alla residenzialità, il sostegno, l'inclusione, le attività di volontariato e di agricoltura sociale delle persone con disagio psichico e marginalità sociale. Sala Giovanni Paolo II in via Guglielmotti 12. (ore 10:30)- "Sustainability and Resilience of Healthcare Systems after Covid-19" è il titolo della lecture che il professor Alistar McGuire, direttore del Dipartimento di Health Policy della London School of Economics (Lse), terrà in occasione della giornata inaugurale dei programmi formativi dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica che sarà trasmesso on line, in diretta nei profili Social dell'Ateneo. (ore 11.00). (Rer)