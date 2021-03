Usa: Casa Bianca, discussione su genocidio uiguri durante prossimo incontro con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del genocidio degli uiguri nella regione nordoccidentale della Cina sarà discussa durante l’incontro previsto la prossima settimana in Alaska tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, con gli omologhi di Pechino. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Il dipartimento di Stato Usa, in un comunicato delle scorse ore, ha precisato che l'incontro si svolgerà dopo i colloqui avuti dal segretario Blinken "con due dei nostri più stretti alleati regionali a Tokyo e Seul". Nella nota, il dipartimento Usa non specifica tuttavia l'oggetto dell'incontro, affermando che Blinken e Sullivan "discuteranno di una serie di questioni" con le autorità cinesi e che Blinken farà ritorno a Washington il prossimo 19 marzo. Il governo della Cina dovrebbe permettere alla comunità internazionale e a istituzioni indipendenti l’accesso alla regione nordoccidentale dello Xingjiang, nella quale le autorità di Pechino sono accusate di genocidio nei confronti della minoranza musulmana degli uiguri. Lo ha detto ieri, nel corso di un’audizione di fronte alla commissione Esteri della Camera dei rappresentanti Usa, il segretario di Stato Blinken. Il capo della diplomazia di Washington si è presentato di fronte ai legislatori prima del vertice del prossimo 18 marzo, giudicato da Blinken come “un'occasione importante per un confronto franco".(Nys)