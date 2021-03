Venezuela: Accademia nazionale delle scienze economiche richiede piano di stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accademia nazionale delle scienze economiche del Venezuela ha rilasciato una dichiarazione in cui si insiste sul fatto che il Paese necessita di cambiamenti sostanziali nelle politiche economiche per invertire il "continuo deterioramento del benessere dei venezuelani e creare le condizioni per un miglioramento duraturo delle loro condizioni di vita". I membri dell'Accademia sottolineano che è essenziale “ripristinare la governance nel quadro dello stato di diritto” e salvare l'istituzionalità di una repubblica democratica e ristabilire le garanzie economiche. "È necessario – si legge nella comunicazione - un piano di stabilizzazione macroeconomica in cui convergano le azioni di politica fiscale, monetaria e di cambio, che ripristinino la fiducia e consentano l'attrazione di investimenti produttivi e la generazione di posti di lavoro ben retribuiti, rompendo con i regimi di rendita del passato e favorendo la produttività e una sana concorrenza". (segue) (Vec)