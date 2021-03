Bolivia-Argentina: vertice ministri Esteri, dichiarazione congiunta su litio e Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'esteso comunicato congiunto emesso al termine della riunione - composto da ben 38 punti - i due paesi hanno quindi posto l’accento “sull'interesse comune ad arrivare ad un Memorandum d'intesa in materia di litio che permetta potenziare le capacità di entrambi i paesi", ed hanno sottolineato "l'importanza di una rapida culminazione del processo di ratificazione dell'adesione dello Stato plurinazionale della Bolivia come membro a pieno titolo del Mercosur". Oltre alle diverse proposizioni relative all'agenda bilaterale, sul fronte regionale i due paesi hanno inoltre "espresso la volontà, in quanto paesi membri della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) di promuovere e dare priorità alle questioni che fanno parte dell'agenda sostanziale per l'integrazione regionale, nel quadro del piano di lavoro stabilito dal Messico come presidente pro tempore per il 2021". (Brb)