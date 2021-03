Usa: Biden firma piano aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi per “ricostruire” il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato il piano di aiuti anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari. La firma è avvenuta un giorno prima del previsto. Per oggi è inoltre previsto un discorso del presidente degli Stati Uniti in cui verrà illustrato come il Paese procederà nella lotta contro il Covid-19 in occasione dell’anniversario dell’inizio della pandemia. Il piano invierà pagamenti diretti fino a 1.400 dollari per gran parte dei cittadini rimasti senza lavoro a causa della pandemia ed estenderà un aumento dell’assicurazione di disoccupazione di 300 dollari a settimana fino al 6 settembre. Il piano prevede inoltre l’estensione del credito d’imposta per i bambini per un altro anno. Il piano metterà inoltre a disposizione 20 miliardi di dollari per le vaccinazioni contro il Covid-19, 25 miliardi per lo sviluppo dei servizi pubblici e 350 miliardi in aiuti ai singoli stati ed enti locali. “Questa legislazione storica riguarda la ricostruzione della spina dorsale di questo Paese”, ha dichiarato Biden prima di firmare la legge. “Darà alle persone di questa nazione, ai lavoratori, alla gente della classe media, a coloro che hanno costruito questo paese, una possibilità di combattere”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti. La legislazione aumenterà anche il beneficio massimo del Programma di assistenza nutrizionale supplementare del 15 per cento fino a settembre e indirizzerà quasi 30 miliardi di dollari ai ristoranti. Invierà più di 120 miliardi di dollari alle scuole primarie e secondarie. La legislazione aumenterà anche le disposizioni per rendere l’assistenza sanitaria più accessibile ed espanderà i crediti d’imposta per aiutare le aziende a mantenere i dipendenti sul libro paga. (segue) (Nys)