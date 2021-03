© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'entrata nella giunta Zingaretti di due esponenti dei 5 stelle non sorprende e registra nulla di nuovo sotto lo sbiadito cielo della Pisana. In modo subdolo e costante, i grillini hanno sempre fatto da 'stampella' al governatore Zingaretti che nel 2018 ottenne una maggioranza risicata". È quanto dichiara Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. (Com)