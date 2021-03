© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contrario a chiusure generalizzate. Dove il rischio è elevato, è chiaro che diritto alla vita e alla salute prevale, ma in molte regioni e territori ci sono situazioni diverse. Intervenire in modo mirato e non in maniera indistinta è un passo in avanti". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.(Rin)