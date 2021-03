Lazio: Vincenzi (Pd), con M5s in giunta nuova sfida per costruire il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allargamento della maggioranza che governa la Regione Lazio anche al M5s, che entra a far parte della Giunta del presidente Zingaretti con due nuove assessore, va visto come l'inizio di un progetto a lungo termine, che non solo rende più forte la Regione Lazio, ma getta le basi di un nuovo modello di centrosinistra allargato. Un modello di alleanze che potrà affrontare la sfida delle elezioni future, consapevole di essere solida diga contro l'avanzata delle destre". Lo dichiara in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Pd in Consiglio regionale del Lazio. "L'arrivo delle due assessore Roberta Lombardi e Valentina Corrado porta a compimento un percorso di collaborazione su tanti temi già nato proficuamente in Consiglio e che oggi diventa - aggiunge Vincenzi - parte integrante del progetto di una Regione ancora più vicina ai territori e ai cittadini, innovativa, attenta alle nuove sfide della transizione ecologica, solidale e proiettata sempre più verso l'Europa. Alle nuove assessore voglio augurare buon lavoro e a tutti noi l'invito a partecipare a questo nuovo ed entusiasmante percorso con la determinazione e l'impegno che costruire il Futuro richiede", conclude Vincenzi. (Com)