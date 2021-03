Imprese: Atlantia stima ricavi per 9,4 miliardi per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia stima un potenziale miglioramento dei risultati operativi per il 2021. "Considerati i dati di traffico consuntivati al 7 marzo 2021 (per il comparto autostradale -18 per cento e per il comparto aeroportuale -86 per cento rispetto ai valori del 2019) e assumendo un graduale allentamento delle misure restrittive alla mobilità a partire dai mesi estivi anche in concomitanza con l’avanzamento delle campagne di vaccinazione, si stima un potenziale miglioramento dei risultati operativi del 2021 rispetto all’esercizio 2020", si legge in una nota del gruppo. "Tale miglioramento risulterebbe più marcato per il comparto autostradale rispetto a quello aeroportuale, seppur non in misura tale da tornare ai livelli pre-crisi dell’esercizio 2019. In tale ipotesi si possono stimare volumi di traffico autostradale e aeroportuale nell’ordine, rispettivamente, del 10 per cento e del 70 per cento inferiori rispetto al 2019. Conseguentemente si stimano per l’esercizio 2021 ricavi di gruppo nell’ordine di 9,4 miliardi di euro ed un valore dei flussi operativi (Ffo) di circa 3 miliardi di euro. Si prevede in ogni caso che i flussi operativi attesi siano superiori agli investimenti programmati nell’esercizio 2021".(Rin)