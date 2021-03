Yemen: Italia, Usa, Germania, Francia e Regno Unito condannano attacchi Houthi ad Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia, Stati Uniti d’America, Germania, Francia e Regno Unito condannano “la prolungata offensiva degli Houthi sulla città yemenita di Ma'rib e la grande escalation di attacchi che hanno condotto e rivendicato contro l'Arabia Saudita”. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta dei ministeri degli Esteri dei cinque paesi. “Il loro deciso attacco a Ma'rib sta aggravando una crisi umanitaria già di per sé molto grave”, prosegue la nota. “I nostri rinnovati sforzi diplomatici per porre fine al conflitto in Yemen, a sostegno dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, con il sostegno dell'Arabia Saudita, dell'Oman e della comunità internazionale, offrono la migliore speranza per porre fine a questa guerra. Esortiamo gli Houthi a cogliere questa opportunità di pace e porre fine all'escalation in corso”, spiega ancora il comunicato. “Ribadiamo il nostro fermo impegno per la sicurezza e l'integrità del territorio saudita e per ripristinare la stabilità e la calma lungo il confine saudita / yemenita. Riaffermiamo il nostro forte sostegno a una rapida risoluzione del conflitto yemenita, che porterà la stabilità tanto necessaria alla regione e benefici immediati al popolo dello Yemen”, conclude la nota dei cinque dicasteri.(Nys)