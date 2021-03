Yemen: inviato speciale Usa Lenderking conclude missione diplomatica nel Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Timothy Lenderking, ha concluso ieri – 10 marzo – la sua missione diplomatica in Medio Oriente, volta a “spingere le parti coinvolte a sostenere un cessate il fuoco”. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. “Il 9 marzo – spiega il comunicato – (Lenderking) ha terminato il suo viaggio in Giordania, dove ha incontrato l'inviato speciale Onu, Martin Griffiths, e alti funzionari giordani. Sebbene ci siano alcuni progressi degni di fiducia, è necessario un maggiore impegno da parte degli attori coinvolti”. Lenderking e Griffiths “sono impegnati a lavorare fianco a fianco per spingere le parti coinvolte a condurre negoziati secondo il piano proposto dalle Nazioni Unite, che include l'apertura del porto di Hodeidah e un cessate il fuoco”, prosegue la dichiarazione. “A tal fine – conclude - gli Houthi dovrebbero porre fine alla loro offensiva su Ma’rib e ai loro continui attacchi transfrontalieri contro l'Arabia Saudita”.(Nys)