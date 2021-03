Venezuela: Accademia nazionale delle scienze economiche richiede piano di stabilizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti ritengono urgente far uscire il Venezuela dall'isolamento e lavorare con le organizzazioni multilaterali per costituire un grande fondo per la ricostruzione nazionale, oltre a cercare meccanismi per ristrutturare i pagamenti del debito da cui i venezuelani sono sommersi. “Il Venezuela – sostiene l’accademia - ha subito una contrazione sostenuta negli ultimi sette anni, insieme all'iperinflazione negli ultimi tre anni che si aggiungono al precipitoso calo del reddito reale, alla disoccupazione, all'aumento della povertà, alla disuguaglianza e a crollo dei servizi pubblici”. L'Accademia ricorda che le ragioni della "tragedia venezuelana stanno nelle politiche sbagliate, derivate dal modello politico-ideologico del socialismo del XXI secolo", non nelle sanzioni economiche applicate dal governo degli Stati Uniti". Gli esperti sottolineano che il calo della produzione di petrolio è il prodotto dello smantellamento dell'industria. "Le sanzioni personali, da parte loro, non sono contro il Venezuela, ma piuttosto contro funzionari accusati di aver violato i diritti umani e/o incorsi in corruzione. Pertanto, non hanno ripercussioni economiche ", concludono i membri dell’Accademia. (Vec)