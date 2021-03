Ue: Sefcovic, Altmaier e Le Maire, accelerare sviluppo elettromobilità sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A spingere per portare avanti gli Ipcei sulle batterie è, “non da ultimo, il settore europeo dell'elettromobilità”, in espansione anche durante la pandemia di Covid-19. Il 2020 potrebbe, infatti, “passare alla storia in Europa come l'anno dell'auto elettrica”. Nel 2020, tali vetture rappresentavano il 10,5 per cento di tutti i veicoli venduti nell'Ue, rispetto al 3 per cento dell'anno precedente. Inoltre, l'obiettivo dell'Ue “creare un punto di ricarica pubblico per ogni dieci auto elettriche si sta avvicinando”. Tuttavia, poiché molte delle dei 220 mila stazioni di rifornimento sono concentrate in poche aree, “dobbiamo ulteriormente accelerarne l'espansione in tutta l'Ue”, scrivono Sefcovic, Altmaier e Le Maire. (segue) (Geb)