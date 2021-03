Ue: Sefcovic, Altmaier e Le Maire, accelerare sviluppo elettromobilità sostenibile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è poi da considerare che “l'aumento della produzione di batterie sta guidando la concorrenza globale per le materie prime”. In tale contesto, “l'Europa dovrebbe fare di più per espandere l'approvvigionamento locale di materiali e diversificare in modo sostenibile le sue fornitura esterne”. In questo modo, si potrà “rafforzare la resistenza della catena di valore delle materie prime e ridurre le dipendenze unilaterali dalle importazioni”. Si devono poi creare “le necessarie strutture di raffinazione e sviluppare competenze per essere in grado di elaborare materie prime sia primarie sia secondarie su scala industriale”. Un ostacolo è la carenza di lavoratori qualificati: è, quindi, necessario agire immediatamente con “misure specifiche di formazione e perfezionamento”. I piani nazionali di ricostruzione e resilienza degli Stati membri offrono “grandi opportunità” a tal fine. L'Ue deve, inoltre, espandere più rapidamente le capacità di riciclo per far fronte alle quantità sempre crescenti di vecchie batterie che stanno invadendo il mercato. In tal modo, è infatti possibile “garantire l'approvvigionamento di materie prime secondarie e attrarre investimenti”. Sefcovic, Altmaier e Le Maire concludono: “Noi europei abbiamo fatto passi da gigante in termini di batterie. In considerazione della crescente concorrenza, sono necessari sforzi ancora maggiori”. (Geb)