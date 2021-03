Covid: Berlusconi, procedere subito con i sostegni alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aggravamento della crisi rischia di avere ulteriori devastanti conseguenze sulle aziende che hanno già subìto cali di fatturato importanti, che in alcuni settori, come nel turismo, hanno raggiunto addirittura il 90 per cento. Per queste imprese e per le partite Iva è quindi indispensabile, procedere subito con dei sostegni al fine di scongiurare migliaia e migliaia di perdite di posti di lavoro". Lo sottolinea il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video sui social. "Noi siamo convinti che lo Stato possa e debba rimborsare gran parte dei costi fissi alle medie e grandi imprese che hanno perso il 30 per cento o più delle loro entrate ed anche alle piccole e piccolissime imprese, che hanno perso il 70 per cento o più del loro fatturato. La nostra Agenzia delle entrate - sottolinea Berlusconi - ha tutti gli strumenti per appurare quanto un’impresa o un piccolo imprenditore abbiano perso negli ultimi 12 mesi rispetto al 2019 e quindi per rendere possibili le erogazioni dei risarcimenti in pochi giorni. Come Forza Italia, come forza politica che fa parte del governo, abbiamo chiesto alle altre forze politiche della maggioranza di unirsi alle nostre proposte per far effettuare i risarcimenti da parte dello Stato, senza ulteriori perdite di tempo e senza ripetere gli errori commessi dal precedente governo".(Rin)