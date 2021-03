Covid: Guterres preoccupato per “nazionalismo vaccini”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in una dichiarazione in occasione dell'anniversario a un anno dalla dichiarazione della pandemia di Covid-19 da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha espresso la sua preoccupazione “per il nazionalismo dei vaccini e l'accumulo di vaccini nelle nazioni ricche”. "Sono profondamente preoccupato per il fatto che molti paesi a basso reddito non abbiano ancora ricevuto una singola dose, mentre i paesi più ricchi sono sulla buona strada per vaccinare l'intera popolazione", ha detto Guterres. "Vediamo molti esempi di nazionalismo dei vaccini e accumulo di vaccini nei Paesi più ricchi, così come continui accordi collaterali con i produttori che minano l'accesso per tutti", ha aggiunto il segretario generale Onu. Guterres ha notato che dopo un anno, il lancio del vaccino ha “indicato una luce alla fine del tunnel”. Tuttavia, ha affermato che i vaccini devono essere visti “come un bene pubblico” globale e la comunità internazionale deve unirsi per produrre e fornire abbastanza vaccini per tutti, almeno raddoppiando la capacità di produzione. “Quello sforzo deve iniziare ora. Solo insieme possiamo porre fine a questa pandemia e riprenderci. Solo insieme possiamo rilanciare le nostre economie. E poi, insieme, possiamo tornare tutti alle cose che amiamo ", ha aggiunto Guterres.(Res)