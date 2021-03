© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio:REGIONE- Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, illustra il nuovo programma, la nuova maggioranza e la nuova composizione della giunta regionale del Lazio. L’evento si svolge a Roma, sede della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212. L’evento sarà trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio. (ore 11:30)- Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e l'assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Claudio Di Berardino, partecipano all'evento "Il Lavoro al centro del nuovo modello di sviluppo" nell'ambito dei percorsi tematici voluti dalla Vicepresidenza regionale "Lazio, il futuro in corso". Intervengono, per il saluto iniziale Eleonora Mattia, Consigliera e Presidente Commissione regionale Lavoro e poi, per la prima sessione, dedicata al tema dell'impatto della crisi nel mercato del lavoro, Tiziano Treu, Presidente Cnel, Rosanna Casella, Direttrice Inps regionale, Michele Azzola, Segretario Generale Cgil Roma e Lazio, Emiliana Alessandrucci, Presidente Colap. Per la seconda sessione dedicata ai "Contributi per la crescita e lo sviluppo", sono previsti gli interventi di Silvia Ciucciovino, Prorettore Università Roma Tre, Agostino Di Maio, Direttore AssoLavoro, Silvio Rossignoli, Presidente Federlazio, Valentina Grippo, Consigliera regionale. L'evento si svolge on line e viene trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 10) (segue) (Rer)