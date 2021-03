Hong Kong: Stati Uniti condannano stretta cinese, soffoca la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano la stretta messa in campo dalla Cina su Hong Kong tramite la riforma del sistema elettorale. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Washington accusa Pechino di "soffocare" la democrazia, deprivando i cittadini di Hong Kong dei loro diritti. L'Assemblea nazionale del popolo della Cina – la camera legislativa del Paese – ha adottato oggi la risoluzione sulla riforma del sistema elettorale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. La decisione è stata approvata a maggioranza durante la quarta sessione della 13ma Assemblea, a Pechino, e ha al centro un potenziamento del ruolo del Comitato elettorale. L'Assemblea ha premesso che la Costituzione cinese e la Legge fondamentale di Hong Kong formano congiuntamente la base costituzionale dell'ex colonia britannica. Il sistema elettorale della regione, che include i metodi per la selezione del capo dell'esecutivo e per la formazione del Consiglio legislativo (LegCo), è una parte importante della struttura politica di Hong Kong. L'Assemblea ha deliberato che il sistema elettorale debba essere conforme alla politica "Un paese, due sistemi" e servire a garantire che la città sia amministrata "da persone che amano il Paese e amano Hong Kong". Secondo la sessione, il sistema elettorale deve favorire la salvaguardia della sovranità nazionale, della sicurezza e degli interessi di sviluppo della Cina e contribuire a mantenere la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong.(Nys)