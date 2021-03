Ue: segretario di Stato francese affari europei, senza unità difficile gestire crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando l'Unione europea non lavora in maniera coesa diventa "difficile gestire la crisi come nel controllo dei confini e della circolazione in Schengen". Lo ha detto il segretario di Stato della Francia, presso il ministero dell'Europa e degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei, Clement Beaune, nel suo intervento del web meeting "La Francia e la sfida dell'Europa" che si svolge nell'ambito delle "Conversazioni internazionali" organizzate dallo Iai. "Quando l'Ue è in grado di fare qualcosa lo fa bene quando non abbiamo gli strumenti noi falliamo per essere onesti", ha spiegato il segretario di Stato francese. Per trovare soluzioni comuni "con queste difficoltà nel reperire vaccini immaginate se l'Italia negoziasse singolarmente così come la Francia e la Germania sarebbe un incubo", ha aggiunto. "Noi abbiamo costruito qualcosa che ci protegge in un momento critico", ha ricordato Beaunesecondo cui quello che "dovremmo fare è riflettere su questa crisi e guardare aventi e pensare quali saranno le priorità nei prossimi anni per una autentica ricostruzione". "Io penso che avremo bisogno di una cooperazione maggiore anche dopo la fine della crisi", ha chiarito Beaune.(Res)