Minori: Rampelli (Fd'I), presidente Fico avvii lavori commissione d'inchiesta Affidi e Case Famiglia

- "E' disarmante e inaccettabile che dopo 225 giorni dalla sua approvazione non sia stata ancora avviata la commissione d'inchiesta sugli Affidi e Case Famiglia". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia (Fd'I). "Eppure esiste un'emergenza minori, legata al tema dell'infanzia negata, di fronte alla quale nessuno può voltarsi dall'altra parte, tantomeno il Parlamento, come dimostrano anche le recenti vicende come quella di Giada Giunti, di cui ci occupiamo da anni. Storia di una mamma che vive la tragedia di un figlio che le è stato strappato e la disgrazia di una giustizia minorile piena di errori, inadempienze, omissioni, elusioni della normativa sui minori. Bene ha fatto il deputato Maria Teresa Bellucci - continua Rampelli - a ricordare oggi in Aula l'impegno preso dal Parlamento. Auspico che il presidente della Camera Fico accolga il nostro l'appello e avvii velocemente i lavori della commissione d'inchiesta sugli Affidi e Case Famiglia. Ancora ricordiamo il M5s che accusava il Pd – oggi con lui al governo - di avere le mani in pasta nel circuito degli affidi. Il Parlamento si è espresso quindi è ingiustificabile che si perda altro tempo, oppure dovremmo pensare che si vuole nascondere qualcosa su Bibbiano?"(Com)