Covid: segretario di Stato francese, serve Ue credibile su forniture vaccini

- È necessaria maggiore coesione all'interno dell'Unione europea rispetto al tema dei vaccini per non perdere una sfida fondamentale che altri coglieranno. Lo ha detto il segretario di Stato della Francia, presso il ministro dell'Europa e degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei, Clement Beaune, nel suo intervento del web meeting "La Francia e la sfida dell'Europa" che si svolge nell'ambito delle "Conversazioni internazionali" organizzate dallo Iai. "Dobbiamo trovare soluzioni per produrre vaccini o macchinari e se saremo in grado di spiegare bene troveremo le soluzioni allora raccoglieremo la sfida", ha dichiarato il segretario di Stato secondo cui "ci sono questioni geopolitiche" in riferimento alla produzione e forniture di vaccini da parte di Stati come Russia e Cina. "Per questo serve solidarietà e dobbiamo essere più forti e concreti e se siamo credibili nei Balcani e in Africa" e "se non siamo in grado di fornire vaccini altri lo faranno". Beaune ha ricordato in questo contesto il caso della Slovacchia o dell'Ungheria "in cui non siamo in grado di fornire i vaccini e altri ci sostituiscono".(Res)