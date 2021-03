Energia: segretario di Stato francese, Nord Stream 2 è questione divisiva, serve posizione comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è il momento giusto per discutere una questione così divisiva come quella della costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha detto il segretario di Stato della Francia, presso il ministro dell'Europa e degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei, Clement Beaune, nel suo intervento del web meeting "La Francia e la sfida dell'Europa" che si svolge nell'ambito delle "Conversazioni internazionali" organizzate dallo Iai. Il segretario di Stato francese ha ricordato come la Francia abbia delle "riserve" sul progetto auspicando una posizione comune "tra Francia e Germania e gli altri partner" come gli Usa per giungere ad una "soluzione pragmatica".(Res)