Imprese: Atlantia, ricavi operativi 2020 in calo a 8,28 miliardi, Ebitda scende del 35 per cento

- I risultati 2020 "risentono dell’impatto del Covid-19 sui volumi di traffico delle concessionarie del gruppo e recepiscono la proposta di accordo di Autostrade per l’Italia, condivisa con il governo ed ora in attesa di formale approvazione anche da parte di tutti gli Organismi competenti, per 3,4 miliardi di euro, di cui 700 milioni di euro aggiuntivi rispetto al 2019". E' quanto si legge nella Relazione annuale integrata del gruppo Atlantia. Il traffico autostradale è in calo del 27,1 per cento in Italia, del 30,6 per cento in Spagna, del 24,1 per cento in Francia, del 26,1 per cento in Cile, dell'8,5 per cento in Brasile, dell'11,8 per cento in Messico. Il gruppo rende inoltre noto che i ricavi operativi nel 2020 sono stati pari a 8.284 milioni di euro, in riduzione di 3.346 milioni di euro (meno 29 per cento). L'Ebitda è stata pari a 3.701 milioni di euro, in diminuzione di 2.026 milioni di euro (-35 per cento), parzialmente mitigato dalle iniziative di riduzione dei costi intraprese dalle società del gruppo.(Rin)