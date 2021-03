Imprese: Atlantia, perdita di 1,17 miliardi nel 2020, sale indebitamento finanziario netto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perdita del gruppo Atlantia nel 2020 è pari a 1.177 milioni di euro (utile 2019 pari a 136 milioni di euro) anche per effetto di svalutazioni per 282 milioni di euro principalmente derivanti dagli impatti della pandemia sui volumi di traffico. E' quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo Atlantia. Gli investimenti sono stati pari a 1.534 milioni di euro, in diminuzione di 260 milioni di euro (-14 per cento) principalmente per i rallentamenti nei cantieri legati al Covid-19, mentre l'indebitamento finanziario netto pari a 39.238 milioni di euro, in aumento di 2.516 milioni di euro essenzialmente per gli effetti delle acquisizioni di Abertis del gruppo messicano Red de Carreteras de Occidente (Rco) e del gruppo statunitense Elizabeth River Crossings (Erc) per complessivi 4.679 milioni di euro.(Rin)