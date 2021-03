Covid: Di Maio, accelerare su ristori, ossigeno a enti locali e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un messaggio sul suo profilo Facebook, il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha sottolineato la necessità di accelerare i tempi sui ristori per le imprese e “dare ossigeno” agli enti locali e indennizzi ad aziende, autonomi e partite Iva che hanno subito cali di fatturato a causa della pandemia. “Mi state scrivendo in molti e in maniera molto trasparente voglio dirvi quello che penso. Intanto trovo surreale sentire dibattiti lunari su scontri interni alle forze politiche. Pensate che al Paese possa interessare qualcosa? Ai cittadini in questo momento interessa capire come verranno aiutate le famiglie in difficoltà, le partite iva e gli autonomi sottoposti a restrizioni per il Covid. Proprio su questo vanno accelerati i tempi, lavorando insieme per dare risposte immediate agli italiani”, ha dichiarato Di Maio. Secondo il ministro nel Decreto sostegni servono: indennizzi per tutte le imprese, per tutti gli autonomi e per tutte le partite iva che hanno subito cali di fatturato a causa della pandemia; bisogna dare ossigeno a Comuni e Regioni per potenziare il trasporto pubblico locale, per sopperire ai mancati introiti delle tasse di soggiorno e per sostenere la spesa sanitaria; inoltre, per accelerare con la campagna di vaccinazione bisogna fare altri importanti investimenti nella sanità pubblica nazionale; è fondamentale rinnovare la cassa integrazione per chi ne avrà bisogno; infine rinnovare i congedi parentali straordinari per Covid e i bonus babysitter. “Questi sono alcuni dei provvedimenti necessari per far fronte alla forte crisi sanitaria ed economica che le nostre famiglie stanno attraversando. Questo è ciò che serve al Paese”, ha concluso Di Maio.(Res)