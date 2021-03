Ue: Sefcovic, Altmaier e Le Maire, accelerare sviluppo elettromobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve accelerare lo sviluppo dell'elettromobilità sostenibile, portando avanti l'importante progetto di comune interesse europeo (Ipcei) sulle batterie. È quanto affermano in un contributo per il quotidiano “Handelsblatt” il commissario europeo per il Mercato unico digitale Maros Sefcovic, il ministro dell'Economia ed Energia tedesco, Peter Altmaier, e il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire. “Quando abbiamo lanciato l'Alleanza europea per le batterie tre anni fa”, scrivono gli autori, l'industria del settore sede nell'Ue “non era neanche lontanamente in grado di affermarsi nella concorrenza globale”. Da allora, tuttavia, sono stati compiuti “progressi sorprendenti”. Entro il 2025, per Sefcovic, Altmaier e Le Maire, l'Ue dovrebbe essere in grado di produrre ogni anno “abbastanza celle di batteria per alimentare almeno sette milioni di auto elettriche”. In tale prospettiva, l'impianto pilota recentemente avviato a Nersac in Francia e l'ampliamento dei siti di produzione a Ellwangen e Noerdlingen in Germania parte di Varta sono “passi importanti”. Il progresso raggiunto si basa sulla collaborazione di “oltre 500 attori economici lungo l'intera catena del valore” con Stati membri, Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (Bei). Ora, evidenziano Sefcovic, Altmaier e Le Maire, “l'Ue è in grado di costruire una maggiore sovranità economica e indipendenza in un settore di importanza strategica” come le batterie per auto elettriche. (segue) (Geb)