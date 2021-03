Ue: Sefcovic, Altmaier e Le Maire, accelerare sviluppo elettromobilità sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Europea ha già approvato due Ipcei legati alle batterie per un valore complessivo di 20 miliardi di euro da fondi pubblici e privati. In tali iniziative, vengono raggruppati 63 progetti diversi, a cui partecipano 12 Stati membri guidati da Germania e Francia. Vi è poi la proposta della Commissione europea per un nuovo regolamento sulle batterie, che ha “il potenziale per rivoluzionare il mercato e stabilire una regola aurea europeo e globale in termini di sostenibilità, in particolare grazie ai requisiti per l'impronta di CO2 e a un passaporto unico per le batterie”. Per Sefcovic, Altmaier e Le Maire, “è fondamentale che il regolamento venga approvato rapidamente”, perché “la domanda e l'offerta di batterie in Europa esploderanno già nel 2023”. Intanto, Germania e Francia sono “attivamente impegnate nella pronta attuazione del divieto sulle batterie con un'impronta di carbonio molto bassa”. (segue) (Geb)