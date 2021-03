Covid: convocato Cdm per domani alle 11.30 su nuove misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato in data 12 marzo 2021, alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: decreto-legge su misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19; decreto-legge su misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19; varie ed eventuali. Lo rende noto la presidenza del Consiglio dei ministri.(Com)