Roma: Fd'I, protesta in aula contro fuga maggioranza su regolamento del verde

- "Mentre in tutta la città si sommano le emergenze legate alla caduta di alberi per non adeguati monitoraggi e manutenzioni la maggioranza cinque stelle dopo aver contingentamento i tempi sul regolamento del verde impedendo la discussione di molti emendamenti migliorativi, fugge dall'Aula per andare a domani in seconda convocazione senza che la Raggi si sia neanche affacciata a presentare il documento, dimostrando di non ritenerlo importante. Per questi motivi abbiamo protestato davanti allo scranno della Sindaca. Il regolamento del verde aspetta ma i grillini scappano". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. (Com)