Myanmar: altri 12 manifestanti uccisi dai militari, oltre 70 dall’inizio della crisi

- Altri 12 manifestanti sono rimasti uccisi quest’oggi in scontri con le forze di sicurezza in Myanmar, dove continua a degenerare la crisi aperta dal colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio. Lo indica il quotidiano online “The Irrawaddy”, edito da dissidenti birmani di base nella vicina Thailandia. Sale così a oltre 70 il conto complessivo delle persone uccise da militari e da agenti di polizia durante la repressione delle proteste, con più di 2 mila arresti. I manifestanti sono scesi oggi in strada a Yangon e in diverse altre aree del Paese. Gli episodi più violenti sono avvenuti a Myaing, nella regione di Magwe, dove quest’oggi hanno perso la vita almeno otto persone. Altre otto sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave. (segue) (Fim)