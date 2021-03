Myanmar: altri 12 manifestanti uccisi dai militari, oltre 70 dall’inizio della crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza dell’Onu esprime anche “forte sostegno” all’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e alla sua disponibilità ad assistere il Myanmar in maniera “positiva, pacifica e costruttiva”, appoggiando gli sforzi di mediazione del blocco regionale e ricordando i principi di “democrazia, aderenza allo stato di diritto, buona governance, protezione dei diritti umani e rispetto delle libertà fondamentali” inscritti nella Carta dell’Asean. Ancora, il Consiglio di sicurezza incoraggia l’inviata speciale dell’Onu per il Myanmar, Christine Schraner Burgener, a mantenere canali di dialogo e un intenso impegno “con tutte le parti in causa”, invitandola a “visitare il Myanmar il prima possibile”. (segue) (Fim)