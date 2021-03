Myanmar: altri 12 manifestanti uccisi dai militari, oltre 70 dall’inizio della crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano umanitario, i 15 membri del Consiglio chiedono un accesso sicuro e senza impedimenti a tutte le persone bisognose, sottolineando come l’attuale situazione nello Stato di Rakhine e in altre regioni abbia “il potenziale per esacerbare le tensioni esistenti”. Secondo fondi Onu, circa un milione di persone hanno necessità di sostegno umanitario in tutto il Paese. Tuttavia, la risposta degli operatori è ostacolata dalle difficoltà di movimento e dalle interruzioni delle comunicazioni, dei trasporti e delle catene di fornitura. La crisi, ricorda il Consiglio, costituisce anche “un serio problema” per il ritorno volontario e in sicurezza dei rifugiati rohingya e degli sfollati interni. (segue) (Fim)