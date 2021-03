Myanmar: altri 12 manifestanti uccisi dai militari, oltre 70 dall’inizio della crisi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre oggi la leader birmana Aung San Suu Kyi, arrestata durante il golpe del primo febbraio, è stata incriminata anche con l’accusa di aver accettato pagamenti illeciti per un totale di 600 mila dollari. Lo ha confermato un portavoce della giunta militare al potere, il generale Zaw Min Tun. Si tratta dell’incriminazione più pesante sul capo della consigliera di Stato, premio Nobel per la pace nel 1991, che era già stata accusata di importazione illegale di ricetrasmittenti e di violazione della legge sui disastri naturali. Zaw Min Tun ha precisato che anche il presidente Win Myint e diversi ministri del governo di Aung San Suu Kyi sono accusati di corruzione. Il capo dello Stato, secondo i militari, avrebbe anche fatto pressioni sulla commissione elettorale perché non desse seguito alle denunce sulle irregolarità delle elezioni dello scorso novembre, a seguito delle quali la Lega nazionale per la democrazia (Lnd) di Aung San Suu Kyi ha ottenuto la stragrande maggioranza dei seggi del nuovo parlamento, il cui insediamento (previsto proprio per il primo febbraio) non è mai avvenuto proprio a causa dell’intervento delle forze armate. Al momento sia Aung San Suu Kyi che Win Myint restano agli arresti domiciliari. (segue) (Fim)