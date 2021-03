Uruguay-Italia: Borghese (Maie), nel 2022 pronta la nuova sede consolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è infatti conclusa nelle scorse ore la gara per la costruzione del nuovo consolato d'Italia in Uruguay. Lo fa sapere il Movimento associativo italiani all'estero (Maie). Trascorsi i tempi tecnici e avvenuta la firma del contratto, i lavori potrebbero cominciare nel mese di maggio. Se l’impresa vincitrice della gara rispetterà i tempi, a metà del 2022 la nuova sede potrà già essere operativa. “Fin dall’inizio della legislatura, il senatore Ricardo Merlo, nella sua qualità di sottosegretario alla Farnesina, si è battuto con forza affinché a Montevideo ci fosse una sede consolare degna di tale nome” – commenta Mario Borghese, vicepresidente Maie – “Oggi l’ufficio consolare in Uruguay è di quindici metri quadrati, spazio evidentemente insufficiente per dare servizio a oltre 130.000 connazionali; il fatto di sapere che presto i nostri connazionali avranno una nuova struttura, più grande (700 metri quadrati), funzionale, dotata delle più moderne tecnologie, ci riempie di soddisfazione”. (segue) (Com)