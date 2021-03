Uruguay-Italia: Borghese (Maie), nel 2022 pronta la nuova sede consolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come Maie – continua il deputato – ci siamo battuti in tutti questi anni, ancora prima di arrivare al governo, affinché a Montevideo ci fosse una sede più grande e comoda, capace di accogliere gli utenti nel modo adeguato. Stiamo mantenendo le promesse fatte agli italiani nel mondo durante l’ultima campagna elettorale. Per noi la cosa più importante, sempre, è offrire risposte e soluzioni concrete alle richieste e alle necessità dei nostri fratelli italiani residenti all’estero. E a tutto questo – conclude Borghese – va aggiunto il personale nuovo entrato alla Farnesina che sicuramente in parte andrà a coprire le esigenze degli italo-uruguaiani”. (Com)