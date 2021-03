Cultura: a Milano un nuovo murale dedicato ad Alda Merini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La poesia, la musica, la street art riempiono di significato gli spazi vuoti della periferia. Così un muro anonimo si trasforma in un simbolo di rinascita. Il murale con titolo "La musica fa respirare" rappresenta la rigenerazione dal basso promossa presso l'Istituto Alda Merini dall' associazione Project for People. Attraverso il progetto Green School, l'organizzazione di volontariato è al fianco degli studenti e dei docenti per contrastare il degrado attraverso interventi di green decor che consentono di ripensare l'uso degli spazi in un'ottica di sostenibilità ambientale. Nel nuovo murale realizzato da Davide "Ratzo" Ratti, Giorgio Bartocci (con la collaborazione di Mork e Loke) e la curatela di Christian Gangitano, la natura è presente e significante. Piante e fiori disegnate ricoprono il muro di colori, si arrampicano sui mattoni per circa 15 m di larghezza e 4,5m di altezza. I diversi elementi floreali, volutamente dissimili, esaltano il valore della molteplicità, all'interno di un unico habitat. Rappresentano l'idea di dialogo multiculturale e coesione sociale che la scuola e Project for People promuovono. Una porta d'ingresso al Giardino della Poesia dove, attraverso un'aula all'aperto, si sperimenterà una didattica esperienziale. Il ritratto di Alda Merini è un omaggio alla poetessa che dà il nome alla scuola. Rappresenta l'ideale di libertà e impegno sociale che ogni giorno l'istituto condivide con i propri studenti. Una rosa arancione, affiancata al viso dell'autrice, riporta al potere della bellezza, antidoto al degrado e all'incuria. (segue) (Com)